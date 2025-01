Juve, il City pronto a fare sul serio: Dorgu il preferito per il post Cambiaso, ma costa 40 milioni

Quella contro il Milan potrebbe essere l’ultima partita di Andrea Cambiaso con la maglia della Juventus. Il Manchester City si appresta a offrire 65 milioni di euro, bonus inclusi, e un contratto quinquennale con opzione per una sesta stagione. Il club bianconero proverà a negoziare, ma la cessione appare probabile, considerata anche la necessità di bilanciare i conti societari e le opportunità di rinforzarsi anche in altri reparti.

Il ricavato, sottolinea Tuttosport, permetterebbe ai bianconeri di rafforzare la rosa, in particolare in difesa. Tra gli obiettivi principali figurano i soliti noti: Fikayo Tomori (Milan), David Hancko (Feyenoord) e Kevin Danso (Lens), tutti valutati tra 25 e 30 milioni, anche se quest'ultimo potrebbe rappresentare l'opzione economicamente più vantaggiosa.

Per la fascia sinistra, salutato Cambiaso, salgono le quotazioni di Patrick Dorgu, classe 2004 del Lecce, già nel mirino del Napoli. Da capire i margini di trattativa: la richiesta di Pantaleo Corvino è di 40 milioni di euro. Altre opzioni includono il 2006 Jorrel Hato (Ajax) e Amar Dedic (Salisburgo), forse il più vicino a Cambiaso dal punto di vista tecnico tattico. Proposto di recente anche Ben Chilwell, in uscita dal Chelsea ma che non stuzzica. In Serie A c'è Cristiano Biraghi, destinato a salutare la Fiorentina, come ipotesi usato sicuro.