Juve in Brasile per seguire Ortiz? Dalla Continassa per il momento non arrivano conferme

In vista della sessione invernale di calciomercato, Giuntoli è pronto a cogliere le opportunità per quanto riguarda il reparto difensivo della Juventus orfano di Bremer. Ci sono profili dalla Serie A - sottolinea Tuttosport -, come Beukema e Ismajli, che conoscono già il nostro campionato e che nell’immediato possono garantire una certa affidabilità.

Emissari in Brasile?

Sono soluzioni possibili, ma la Juventus guarda anche all’estero e, secondo fonti brasiliane, è andata a seguire da vicino, con la presenza di un emissario, il match tra Corinthians e Flamengo di domenica (match valido per la Coppa del Brasile, semifinale di ritorno). I rossoneri hanno passato il turno, accedendo così alla finale, anche grazie alla solidità di Leo Ortiz, centrale che potrebbe sostituire il connazionale Bremer, essendo in possesso di un prezioso passaporto italiano.

Per ora non arrivano conferme

Dalle parti della Continassa non arrivano conferme - conclude Tuttosport -, ma in ogni caso il Flamengo, che in rosa ha gli ex bianconeri Alex Sandro e Alcaraz, al momento non pare intenzionato ad aprire alla cessione di uno dei suoi migliori giocatori. All’estero ci sono anche altre strade: Kiwior dell’Arsenal e il giovane, ma già molto quotato e costoso, Hato dell’Ajax.