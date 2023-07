Juve, Kaio Jorge resta ad allenarsi con la Next Gen: vuole tornare in forma dopo un anno terribile

Che fine ha fatto Kaio Jorge? Il brasiliano, che la Juve portò in Italia due estati fa, sembra essersi finalmente ristabilito dopo i tanti problemi fisici accusati nelle ultime stagioni. L'ex Santos non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti e resterà ad allenarsi a Torino per cercare di ritrovare in fretta la migliore condizione. L'obiettivo è ritrovare smalto e sensazioni positive; l'ultimo anno non è stato semplice per il classe 2002, che non gioca una partita ufficiale dal 23 febbraio 2022, quando scese in campo con la Juventus Under-23 contro la Pro Patria e rimediò la lesione del tendine rotuleo.

In Italia solo 13 partite

Kaio Jorge, dunque, resterà alla Continassa e si allenerà con la Next Gen di Brambilla, così da ritrovare la migliore condizione in vista di una stagione che dovrà segnare la sua rinascita. Per ora la sua esperienza italiana non è stata fortunata: con la prima squadra ha disputato 11 partite, mentre sono due (con un gol) le presenze con la seconda formazione dei bianconeri.