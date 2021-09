Juve, Kean indisciplinato? I senatori hanno garantito per lui e lo hanno chiamato prima del ritorno

I senatori della Juventus hanno garantito per Moise Kean. Lo scrive Tuttosport: la storia del giovane attaccante classe 2000 è fatta di tanto talento, ma anche qualche comportamento fuori dalle righe. Così, nel momento in cui la Juve ha deciso di riportarlo a Torino, i senatori della squadra lo hanno chiamato spiegandogli che avrebbero garantito per lui con staff e dirigenza, e che si aspettano che questa fiducia sarà ripagata. Hanno ricevuto rassicurazioni da parte del ragazzo, pronto a trasformarsi una scommessa vinta per Allegri e tutta la Juve.