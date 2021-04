Juve, l'Atletico propone lo scambio Dybala-Morata: tutto ruota intorno al rinnovo della joya

La Juventus deve ancora decidere il da farsi in merito al futuro di Alvaro Morata, con il prestito che potrebbe essere allungato di un anno, pagando 10 milioni di euro. Le alternative sono che l'attaccante torni subito all'Atletico Madrid oppure che i bianconeri versino tutti i 45 milioni previsti dal diritto di riscatto, ipotesi al momento da scartare.

Simeone vuole Dybala - Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Atletico potrebbe però proporre uno scambio tra lo stesso Morata a Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora in scadenza nel 2022. Se non rinnoverà i bianconeri potrebbero anche stare ad ascoltare la richiesta dei Colchoneros e nelle prossime settimane ci saranno dei colloqui tra le parti, per prendere una decisione definitiva su entrambi i giocatori.