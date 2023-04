Juve, la sentenza sul -15 arriverà sicuramente oggi: annullamento o rinvio alla Corte d'Appello

vedi letture

La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, sul -15 alla Juventus arriverà oggi. C'era incertezza fino a ieri sul quando potesse arrivare, ma secondo quanto riportato da Sky Sport il Collegio di Garanzia stesso si sta riaggiornando in questi minuti e nel pomeriggio arriverà il dispositivo, nonostante i giudici avessero 5 giorni di tempo.

Oggi la Juventus saprà se riavrà o meno i 15 punti in classifica e le strade sono due: o il rinvio alla Corte d'Appello Federale per rimodulare e riformulare la sentenza, spiegando meglio le motivazioni e avere una sentenza diversa. L'altra ipotesi è invece quella della cancellazione della stessa sentenza. Ad ogni modo oggi la Juventus riavrà i 15 punti, da capire solo se in modo definitivo o no.