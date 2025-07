Juve, McKennie-Miretti come Victor Kruger: ne resterà soltanto uno. L'italiano torna in auge

Il nome di Weston McKennie resta una pedina preziosa per ogni allenatore che lo ha avuto, da Allegri a Thiago Motta, fino a Tudor, eppure, come ogni estate bianconera che si rispetti, sopra la sua testa aleggia ancora un enorme punto interrogativo. La questione, scrive Tuttosport, è sempre la stessa: il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Dopo l’accordo ponte firmato lo scorso anno fino al 2026, la trattativa per prolungare è ancora in stallo. Il motivo? Le alte commissioni richieste dagli agenti, che frenano ogni passo avanti.

Così, la sua partenza torna d’attualità: dalla Premier alla Bundesliga, passando per la MLS, gli estimatori non mancano. E in Italia, Roma e Milan osservano con interesse. Una sua cessione, valutata intorno ai 15 milioni di euro, garantirebbe alla Juventus una plusvalenza netta ma aprirebbe un altro dilemma: che fare di Fabio Miretti? Il Napoli è in pressing (QUI la nostra anteprima), ma l’offerta di poco superiore ai 10 milioni non convince. La Juve lo valuta almeno 15, sia per il valore tecnico, sia per il suo percorso formativo, simbolo del vivaio bianconero.

Miretti è reduce da una buona stagione al Genoa, dove ha mostrato crescita tecnica e caratteriale. Inoltre, rappresenta un profilo utile anche per le liste UEFA, grazie alla sua lunga militanza a Vinovo. Comolli e Modesto dovranno decidere: trattenere l’americano o blindare l’azzurrino. Uno solo resterà.