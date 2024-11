Juve, Motta: "Un po' di attenzione in più e l'avremmo portata a casa. Ma bravo il Lille"

Thiago Motta è apparso un po' amareggiato per il risultato al termine di Lille-Juventus 1-1: "È un peccato perché meritavamo un risultato diverso - ha dichiarato in conferenza stampa -, ma bisogna fare i complimenti al Lille, hanno iniziato la partita con una filosofia molto precisa. Lo hanno fatto bene, soprattutto con il primo gol. Noi però abbiamo continuato a giocare con le nostre idee e nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio. Nella ripresa abbiamo trovato meglio gli uno contro uno., abbiamo fatto meglio nel secondo tempo".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Il Lille si è difeso molto bene, sono ben organizzati. Se avessimo prestato attenzione ai piccoli dettagli, avremmo ottenuto un risultato migliore ma questo fa parte del gioco. Loro si sono mostrati ben organizzati e ce l'hanno fatta pagare. Abbiamo creato gioco: anche se alla fine non abbiamo fatto molti tiri in porta, siamo entrati spesso nella loro area di rigore. Siamo riusciti a costruire bene. Ma il Lille ha fatto le cose per bene, con alcuni contropiedi, soprattutto coi suoi esterni alti".

E infine: "Dobbiamo rendere omaggio al lavoro di Bruno Genesio), il Lille è in grado di far male a molti avversari. Lo hanno fatto contro il Real (1-0) e l'Atlético (3-1). Alla fine, questo punto non è male per noi. Personalmente, sono soddisfatto del rendimento complessivo della nostra squadra dall'inizio della Champions League".