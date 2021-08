Juve, nessun nuovo difensore nonostante la cessione di Demiral: ci sono Rugani e Dragusin

La Juventus si appresta a dire addio, almeno per la prossima stagione, ma forse anche definitivamente, a Merih Demiral, che potrebbe svolgere le visite mediche con l'Atalanta già nella giornata di oggi, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non ci saranno nuovi ingressi nel pacchetto arretrato. Oltre a Chiellini, Bonucci e De Ligt, che si giocheranno i due posti da titolare, ci saranno infatti Rugani e Dragusin, con Allegri che in emergenza potrà comunque adattare anche uno tra Alex Sandro e Danilo.