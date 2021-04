Juve, Paratici: "Pirlo confermato con la Champions? Sì, certo. E non pensiamo al piano B"

Andrea Pirlo sarà l’allenatore anche se la Juventus non dovesse qualificarsi in Champions League? Ai microfoni di Sky, Fabio Paratici risponde così: “Noi non pensiamo al caso B, cioè all’ipotesi di non giocare la Champions. Abbiamo fiducia in quello che stiamo facendo e in quello che fanno tutti, dall’allenatore ai calciatori, per l’obiettivo”.

In caso di Champions, quindi, Pirlo sarà l’allenatore della Juventus?

“Sì, sì. Certo”.

