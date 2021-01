Juve, Paratici: "Scamacca e Shomurodov? Coglieremo le opportunità, ma non c'è fretta"

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a RaiUno prima della gara di Coppa Italia contro il Genoa: “Giochiamo per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Anche stasera daremo il massimo per passare il turno”.

Con il Genoa avete tante situazioni in ballo. Cosa ci dice di Scamacca e Shomurodov?

“Riguardo Scamacca e Shomurodov, come ho già detto, la nostra rosa è competitiva. Siamo contenti di chi abbiamo, poi logicamente il mercato è aperto e se ci saranno opportunità le coglieremo, altrimenti rimarremo così. Non c’è fretta”.