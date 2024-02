Juve, per il tesoretto anche il trio di Frosinone. Potrebbe fare la strada opposta Brescianini

Ampio spazio alle possibili uscite della prossima estate in casa Juventus nelle pagine odierne di Tuttosport, un occhio su quei giocatori che venendo ceduti a cifre corpose potrebbero permettere alla Vecchia Signora di mettere insieme un tesoretto tale da poter andare all'assalto dei profili messi nel mirino da tempo, su tutti Teun Koopmeiners dell'Atalanta, sogno per il centrocampo del futuro del responsabile dell'area tecnica bianconera Giuntoli.

Uno sguardo da parte del quotidiano si posa in particolare sui tre giocatori bianconeri in prestito a Frosinone. Detto di Kaio Jorge sul quale potrebbe muoversi lo Sporting CP di Lisbona, per il quale la Signora spera di poter incassare fino a 15 milioni di euro.

Il più in vista tra i tre in prestito in Ciociaria è senza dubbio però Matias Soule. Già a gennaio la Juventus ha respinto degli assalti per l'argentino, in particolare le sirene dell'Arabia Saudita. In estate sono pronti a bussare da Spagna e Inghilterra, ma per cederlo la Juve chiederà almeno 40-45 milioni di euro. In ogni caso, non è da escludere neppure che diventi una risorsa della prima squadra in pianta stabile.

Ultimo ma non ultimo Enzo Barrenechea: il centrocampista con Di Francesco sta crescendo e, come scritto anche su queste pagine web, si stanno facendo già avanti realtà interessate, su tutte il Genoa. Chi probabilmente lascerà i ciociari è Marco Brescianini (in foto), sul quale sono interessate sia la stessa Juventus che l'Atalanta. Sul conto di Brescianini il Milan vanta il 50% sulla futura rivendita.