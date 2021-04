Juve, Pirlo: "Dybala ha ancora un anno di contratto, guardiamo anche alla prossima stagione"

vedi letture

Dybala lo vede anche per il futuro nella sua idea di Juventus? Andrea Pirlo presenta Juventus-Genoa, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium, soffermandosi però in conferenza stampa anche sull'attaccante argentino e rispondendo alla domanda: "Sì l'ho sempre detto, Dybala è un giocatore importante che purtroppo non ho avuto molto a disposizione quest'anno. Guardiamo al presente perché è più importante del futuro. Però lui ha ancora un anno di contratto quindi possiamo guardare anche all'anno prossimo. Ha grande qualità, fa la differenza. Giusto però che facciamo riferimento a quanto può dare adesso e non a quanto non ha potuto dare".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Andrea Pirlo!