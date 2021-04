Juve, quante sirene dalla Premier per Dybala. Il Chelsea lo punta, occhio a Manchester

Futuro tutto da scrivere per Paulo Dybala alla Juventus. Il contratto è in scadenza nel 2022 e la trattativa è in fase di stallo, all’estero gli interessati non mancano. Fa il punto Tuttosport: che la Joya piace al Paris Saint-Germain è cosa nota, e lo scambio con Icardi sarebbe in quel caso un’ipotesi concreta. Ma Dybala è nel mirino anche del Chelsea: non c’è una vera trattativa ancora, per quanto i Blues studino le potenziali pedine da offrire alla Juve. Emerson Palmieri è un indiziato, a Londra c’è però anche Jorginho incerto su quel che sarà. Da capire il gradimento di Dybala, che peraltro al primo posto mette sempre la Juve, nei confronti dell’ipotesi Premier League. Nel caso, attenzione a Manchester: con lo United la suggestione è quella di uno scambio con Pogba, secondo il quotidiano torinese non sarebbe da scartare neanche il City di Guardiola.