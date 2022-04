Juve, Raspadori non esclude Zaniolo. Da Morata a Kean, può essere rivoluzione in attacco

Giacomo Raspadori non esclude Nicolò Zaniolo. La Juventus prepara le grandi manovre in vista dell'estate e ha in programma un summit con il Sassuolo per discutere del giovane attaccante, considerato il partner ideale di Vlahovic e quindi l'erede perfetto di Paulo Dybala. Un'accelerata recente, mentre quella sul classe '99 della Roma ha radici più lontane. Ma i due, appunto, non sarebbero in competizione per un posto in bianconero.

Anche Morata via? Due innesti. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la Juve stia ragionando su due innesti offensivi per migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Del resto, Dybala non dovrebbe essere l'unico a partire: come l'argentino, anche Bernardeschi a oggi è lontano dal rinnovo del contratto. E poi ci sono gli altri due capitoli: Alvaro Morata, che potrebbe non essere riscattato se non si troverà un'intesa al ribasso con l'Atlético Madrid. Ma anche Moise Kean: sull'italiano è tornato il PSG, che vorrebbe riportarlo a Parigi dopo la buona annata 2020/2021.