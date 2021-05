Juve, Ronaldo è già a Lisbona: il ct portoghese Santos lo aspetta, c'è l'Europeo

vedi letture

Archiviato il campionato, Cristiano Ronaldo saluta subito l’Italia. Il portoghese della Juventus, in panchina nell’ultima stagionale contro il Benevento, è infatti volato nottetempo a Lisbona. Fin troppo facile legare il viaggio repentino alla tentazione all'idea di un addio al Bel Paese e quindi alla Juventus, ma CR7 è atteso dal ct Santos e dal Portogallo: c’è un Europeo da preparare e oggi per i lusitani, come del resto anche per gli azzurri e tutti i nazionali coinvolti, inizia il percorso di avvicinamento a Euro2020.