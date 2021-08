Juve-Sassuolo, la trattativa infinita continua: Locatelli preferisce i bianconeri al Liverpool

La trattativa prosegue, ma nessun braccio di ferro. Juventus e Sassuolo continuano a parlare di Manuel Locatelli, con impercettibili avvicinamenti visto che a pesare sembra essere soprattutto la rispettiva impostazione di base. Se la Juve punta a un accordo con bonus e percentuale sulla rivendita, i neroverdi vogliono una formula più semplice e soprattutto dal rendimento più immediato: le due società ne discuteranno anche nel nuovo contatto in programma per oggi. La Vecchia Signora, scrive La Gazzetta dello Sport, non intende trattare all’infinito, anche perché è forte del volere del giocatore, che preferisce la corte bianconera a quella di Arsenal e Liverpool. Tant’è che secondo la rosea, considerato il contratto in scadenza nel 2023, a Torino inizia a circolare l’idea di rimandare a malincuore l’investimento, con una soluzione tampone per la prossima stagione.