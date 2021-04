Juve, si chiude la telenovela Dragusin: rinnovo fino al 2025. Le opzioni per il prossimo futuro

vedi letture

Radu Dragusin e la Juventus: la storia continua. La giornata di ieri è stata proficua per mettere nero su bianco un accordo trovato nelle scorse settimane fra il difensore centrale classe 2002, il suo management e la dirigenza bianconera. In mattinata le firme nella sede della Continassa, nel pomeriggio l’annuncio ufficiale della Vecchia Signora del prolungamento del rapporto fino al 2025 con una cifra vicina agli 800mila euro annuali più bonus.

DRAGUSIN, SOLO LA JUVE - Estate 2018: la Juventus tessera un giovane difensore centrale dal Regal Sport Club Bucharest, strappandolo alla forte concorrenza di PSG, Tottenham, Chelsea e, soprattutto, Atletico Madrid, club affiliato alla società rumena. La forte volontà della Juve lo convince e Dragusin decide di sposare il progetto bianconero e trasferirsi così a Torino dopo qualche provino effettuato al centro sportivo di Vinovo nelle settimane precedenti. La prima stagione in Under 17 agli ordini di Francesco Pedone con titolarità indiscussa. Salto in Primavera quello successivo dove però “dura” pochi mesi: troppo importante non perdere tempo e inserirlo nel gruppo Under 23 per crescere nel calcio dei grandi in Serie C. E poi, l'anno successivo, la prima squadra, nella quale è aggregato da novembre e con la quale ha avuto l’opportunità di esordire in Serie A, Coppa Italia e Champions League. La Juventus gli ha dato tanto e lui non l’ha dimenticato dando assoluta priorità al rinnovo con la società bianconera e non considerando, concretamente, gli interessi arrivati da Germania e Inghilterra per prelevarlo a parametro zero. "Sono qui da quando avevo 16 anni - ha raccontato Dragusin dopo il rinnovo, - sono cresciuto qui e sono felicissimo. La firma rappresenta uno stimolo in più per dare il 100% ogni giorno. Sono alla Juventus e ho capito che qui devi dare sempre il massimo. Dal punto di vista calcistico ho imparato tante cose, ma l'aspetto migliore è quello umano. Qui sei in mezzo ai campioni e questo ti fa pensare e ti fa crescere".

LE OPZIONI FUTURE - Apprezzamenti esteri che gli avrebbero garantito minutaggio maggiore nell’immediato, ma Dragusin ha voluto restare a Torino per continuare a crescere grazie agli insegnamenti dei maestri nell’arte del difendere presenti tra le fila bianconere e giocarsi le opportunità che arriveranno, sempre più in crescita. Questa la priorità del ragazzo. Da non scartare però l’ipotesi che possa, col passare del tempo e con le incombenti dinamiche del mercato estivo, svilupparsi un tragitto differente per lo sviluppo del giocatore classe 2002 ma sempre sotto la lente d’ingrandimento bianconera. Perché la Juventus ha bisogno di guardare al futuro e Radu Dragusin può esserne parte integrante.