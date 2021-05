Juve, sono ore di riflessione. Pirlo alla Continassa in attesa delle scelte societarie

vedi letture

La Juventus ha chiuso la sua stagione nella festosa serata di domenica che ha permesso, grazie al poker rifilato al Bologna, di portare a casa tre punti e sorpasso sul Napoli valso l’ultimo posto utile per l’accesso alla prossima Champions League. Soddisfazione, considerato quanto tutto sembrasse ormai svanito dopo un paio di settimane fa dopo la débâcle casalinga contro il Milan, e sospiro di sollievo anche, e non è un dettaglio, per le casse bianconere che anche la prossima stagione potranno beneficiare di tutti gli introiti che la massima competizione europea porta con sé. Intanto Andrea Pirlo attende di conoscere quello che sarà il suo futuro che appare, nonostante i due trofei e la qualificazione alla Champions League, particolarmente in bilico.

TMW - I verdetti della stampa. Juve: Chiesa il migliore, Pirlo strappa la sufficienza

PIRLO ALLA CONTINASSA IN ATTESA DELLA SCELTA - Rientro a tarda notte da Bologna e partenza per i rispettivi impegni con le nazionali per quasi tutti i giocatori convocati. Qualcuno, nella mattinata di ieri, è passato dal centro sportivo della Continassa per recuperare le ultime cose prima di lasciare Torino: Ramsey, Kulusevski, McKennie. Presente il vicepresidente Pavel Nedved così come Federico Cherubini, non si sono visti invece Fabio Paratici e il presidente Andrea Agnelli. Chi è passato è stato Andrea Pirlo che ha abbandonato il JTC attorno all’ora di pranzo. Del suo futuro non v’è certezza, le sensazioni però lo sentono sempre più lontano da quella panchina che meno di un anno fa ha cominciato a guidare da completo neofita. Sensazioni come detto, ma che si fanno sempre più ingombranti ora dopo ora. Il tempo passa ma non sarà troppo quello che la Juventus si prenderà per decidere le sorti della propria guida tecnica, in attesa di notizie da Madrid. Quello che deciderà Zidane, quello che eventualmente farà Allegri: nomi intrecciati sull’asse Torino-Madrid. Stasera intanto Agnelli, Nedved e Pirlo saranno compagni di squadra all’Allianz Stadium nella Partita del Cuore tra le fila dei campioni per la ricerca che sfideranno la Nazionale cantanti. Fianco a fianco, chissà se per l'ultima volta.