Juve, su Dybala c’è l’investitura per il futuro. Il rinnovo solo questione di tempo

vedi letture

L’Allegri bis per Paulo Dybala ha significato 17 presenze, 8 gol e 3 assist ma anche 8 partite saltate per infortuni vari che hanno condizionato questo avvio di stagione del numero 10. Paulo Dybala è sicuramente il giocatore più chiacchierato della Torino bianconera: leader tecnico post addio di CR7, vicecapitano, enormi aspettative considerate le abilità del giocatore e anche un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Una firma che non arriva, ma un accordo che dallo scorso ottobre non è più stato in bilico.

L’investitura della Juve (e di Allegri).

Con l’addio di Cristiano Ronaldo, Madama la scelta sull’emblema della propria squadra in giro per il mondo l’ha fatta: il numero 10, il futuro capitano, Paulo Dybala. Il ritorno di Allegri a Torino, e l’addio di Paratici in dirigenza, è coinciso con il riposizionamento della Joya al centro del progetto bianconero. Così i dialoghi sono ripartiti (anzi, sarebbe meglio dire partiti da zero considerata la nuova dirigenza) in estate sfociando in un accordo pressoché totale in ottobre: matrimonio fino al 2026 con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione più di 2 di bonus (che possono diventare 2 fissi se Dybala raggiunge gli obiettivi prefissati nei primi due anni).

Nessun dubbio: Dybala resterà bianconero.

Ma cosa manca? L’agente della Joya, Jorge Antun, ha fatto avanti e indietro fra Italia e Argentina per risolvere alcune questioni burocratiche legate alla sua stessa posizione di agente. Tutto è così solo slittato all’anno nuovo con il procuratore che conta di risolvere questi dettagli, in maniera definitiva, nei prossimi giorni. “So solo che c’era un incontro l’altro giorno col procuratore, - ha raccontato pochi giorni fa Allegri, - su Paulo c’è stata un’investitura. È un contratto importante penso siano cose normali”. Dettagli, d’altronde anche lo stesso Dybala ha predicato calma mostrando di avere più di qualche certezza tra le mani. Tra lui e la Juve sarà matrimonio, quasi, a vita.