Juve, Szczesny: "Speriamo Lewandowski non faccia proprio a me il suo primo gol in blaugrana"

La Juventus si prepara ad affrontare il Barcellona in amichevole. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Wojciech Szczesny, portiere bianconero e compagno in nazionale del nuovo attaccante blaugrana, Robert Lewandowski: "È sempre bello giocare questi match, negli ultimi due anni mi era mancata tantissimo la tournée estiva. In questo momento la cosa più importante è la preparazione fisica, però affrontare i campioni del Barcellona e del Real Madrid è il top, ti dà quel qualcosa in più per spingere nonostante la fatica. Il Real ha vinto l’ultima Champions, è stimolante misurarsi con i più forti. Il risultato conta poco ma vincere ti dà la carica. Il nostro scopo però è prepararci al meglio per l’inizio della stagione. Come si ferma Lewandowski? Ho visto che ha giocato 45’ contro il Real e non ha segnato, spero che non faccia proprio a me e contro la Juventus il suo primo gol con il Barcellona. Però gli auguro il meglio perché è un caro amico e un grandissimo giocatore".