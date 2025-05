Juve, Tudor: "Gatti più di quello non può fare. Vlahovic aiuterà, Yildiz dispiaciuto"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, presenta in conferenza stampa la prossima partita di campionato con l’Udinese, anche alle luce delle condizioni della squadra e delle tante assenze, soprattutto difensive. Alla Vecchia Signora mancheranno gli squalificati Kalulu, Savona e Thuram, ma probabilmente anche di Cambiaso e sono da valutare le condizioni di Alberto Costa, oltre ai lungodegenti Bremer (più vicino al rientro) e Cabal: “La squadra sta bene, si è allenata bene. Ha avuto tempo per lavorare. Gatti può fare al massimo quello che ha fatto nell’ultima gara (10 minuti nel secondo tempo, ndr). Poi c’è Kelly, ma sapete che preferisco non rispondere per non aiutare l’avversario”.

Come sta Vlahovic?

“Le partite, come gli allenamenti, sono grandi occasioni per tutti. È un giocatore importante, che ha avuto qualche problema fisico per cui non è stato convocato. Ora è tornato e ci darà una mano fino alla fine”.

Come ha visto Yildiz in queste settimane di assenza forzata?

“Tanto. È dispiaciuto, è un giocatore fondamentale per noi: è stato fuori con Bologna e Lazio, ha saltato quasi quattro gare considerando che col Parma ne ha giocata metà. Gli ho detto di non sentire la responsabilità di doversi fare perdonare, di andare oltre. Deve fare le cose che sa fare, non andare ora a far vedere a tutti qualcosa in più, che gli potrebbe portare via qualcosa. Deve fare quello che sa fare, nelle zone di campo in cui solo chi ha tanta qualità può stare e fare bene”.

