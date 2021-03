Juventus, a fine stagione il rinnovo di Buffon che lo porterà fino alla fine in bianconero

Dopo le parole rilasciate ieri al Guardian, in cui Gigi Buffon ha parlato del termine massimo per la fine della sua carriera, ovvero giugno del 2023, le sensazioni in merito al rinnovo del portiere juventino sono decisamente buone. Al termine del campionato, lui e il presidente Agnelli si siederanno ad un tavolo per siglare l'accordo che lo porterà a terminare, ovviamente in bianconero, la carriera. Il miglior portiere della storia del calcio, in questo modo terminerà il proprio percorso sul terreno di gioco a 45 anni. Un marziano, anche in questo. A riportarlo è Tuttosport.