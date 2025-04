TMW Juventus a lavoro in vista della sfida al Parma: in quattro si sono allenati a parte

In casa Juventus continua la preparazione in vista della sfida di lunedì sera ore 20:45, con i bianconeri che saranno impegnati al Tardini contro il Parma per la 33esima giornata di campionato. La squadra di Igor Tudor sta attraversando un ottimo momento di forma da quando il tecnico croato si è insediato sulla panchina della Vecchia Signora, conquistando due vittorie e un pareggio che hanno riaperto la corsa al quarto posto.

Nel lunedì di pasquetta, dunque, caccia al quarto risultato utile consecutivo, con la squadra che questa mattina si è trovata alla Continassa per la consueta seduta di allenamento a porte chiuse. Per quanto riguarda gli infortunati, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Mattia Perin e Samuel Mbangula hanno svolto un lavoro differenziato e restano da valutare in vista della trasferta emiliana. Out, ovviamente, anche i lungodegenti Bremer, Cabal, Milik e Gatti, mentre il resto della squadra si è regolarmente allenata.

SERIE A, LA 33ª GIORNATA

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce - Como (DAZN)

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza - Napoli (DAZN)

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma - Hellas Verona (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli - Venezia (DAZN)

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna - Inter (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan - Atalanta (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino - Udinese (DAZN/SKY)

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari - Fiorentina (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa - Lazio (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma - Juventus (DAZN)

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata:

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 68 (32)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 36 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Venezia 24 (32)

Empoli 24 (32)

Monza 15 (32)