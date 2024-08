TMW Juventus, accordo con l'Ajax per Rugani. Ceduto Medic, gli olandesi formalizzeranno l'arrivo

vedi letture

Nelle scorse ore l'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, era a Torino per incontrare la Juventus in merito al futuro del difensore centrale e secondo le ultime raccolte da TMW il summit in questione ha di fatto portato alla definizione della sua cessione.

L'Ajax in chiusura

Lo stesso Rugani già da alcuni giorni aveva dato il proprio via libera al trasferimento in Olanda, all'Ajax allenato dall'italiano Francesco Farioli. E proprio la Johan Cruyff Arena sarà la sua prossima destinazione, con le parti che hanno di fatto definito l'operazione sulla base di un prestito. La fumata bianca è arrivata proprio in queste ore, con l'Ajax che però prima di formalizzare l'arrivo del centrale italiano deve chiudere per la cessione di Jakov Medic.

Trattativa in chiusura con il St. Pauli

Il difensore, arrivato un anno fa dal St. Pauli, potrebbe presto ritornare in Germania, in Bundesliga, proprio nel club di Amburgo. Perché dopo averlo ceduto per 3 milioni dodici mesi fa, c'è stata la promozione dalla Zweite alla Bundesliga. Medic conosce già bene l'ambiente e non avrebbe grossi problemi di ambientamento. D'altro canto il salto non era stato di quelli più banali, perché l'Ajax aveva ceduto Timber all'Arsenal e sperato che il croato potesse essere il giusto rimpiazzo.