Juventus, Adzic out contro il Genoa per un problema alla caviglia: ad annunciarlo è Spalletti

Tra i tanti temi analizzati da mister Luciano Spalletti nella conferenza stampa in vista della gara col Genoa, c'è anche l'infortunio in Nazionale di Vasilije Adzic. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juventus:

"Quella delle nazionali è una cosa a cui ci dobbiamo per forza adeguare e convivere. Meglio si convive e più facile si trovano risultati. Per questo siamo la Juventus, si ha tanti calciatori in Nazionale. È sempre stato così, qualche problemino lo può creare, è successo così ad Adzic che ha un problemino alla caviglia e non sarà a disposizione, ne avrà per qualche partita minimo. È un condizionamento con il quale dobbiamo convivere e se possibile avere soluzioni alternative".

Come arriva la Juventus al match col Genoa

Luciano Spalletti per il match contro il Genoa passerà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Perin che di fatto ha scavalcato Di Gregorio nelle gerarchie del tecnico toscano. In difesa spazio ad uno schieramento a 3 formato da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra si muoverà McKennie, in mezzo c’è un grande dubbio ed è legato a Locatelli rientrato molto giù di morale dagli impegni con l’Italia, perciò non è da escludere che possa riposare con Koopmeiners titolare al fianco di Thuram. Il francese è certo del posto visto che è rimasto a Torino durante la pausa. A sinistra, invece, agirà Cambiaso che in nazionale non ha giocato. Sulla trequarti non ci sono dubbi e toccherà a Yildiz e Conceicao. In attacco potrebbe esserci ancora Boga con l’opzione Vlahovic anche se è più probabile che il serbo possa entrare nel secondo tempo. (da Torino, Camillo Demichelis)