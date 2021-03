Juventus, Agnelli al fianco della squadra: dopo l'intervento all'assemblea ECA passaggio al JTC

Andrea Agnelli ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra in vista della decisiva gara di ritorno contro il Porto di stasera. Prima l’intervento in videoconferenza all’assemblea dell’ECA in qualità di presidente, poi una toccata e fuga al campo d’allenamento dove Andrea Pirlo stava lavorando con i giocatori in vista della partita di stasera. Tuttosport evidenzia che non è certo una sorpresa: il presidente della Juventus segue costantemente i bianconeri in prima persona, sia in casa sia in trasferta.