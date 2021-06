Juventus, Allegri e Dybala si sono già parlati al telefono: riparte la trattativa per il rinnovo

Paulo Dybala è sicuramente stato uno dei giocatori più felici del ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus. Il giocatore ha scritto al tecnico subito dopo l'ufficialità e l'allenatore ha ricambiato telefonando alla Joya in Argentina per ringraziarlo e per parlare brevemente di ciò che sarà. Allegri punta su di lui, fiducia da non sottovalutare anche in chiave rinnovo di contratto, con Cherubini chiamato a risolvere la questione in tempi brevi dopo lo strascio della vicenda legato anche ai rapporti complicati tra l'agente del numero 10 e l'ex ds Paratici. A riportarlo è Tuttosport.