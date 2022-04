Juventus, Allegri: "Il calcio l'ha inventato il diavolo, si gioca ma non si spiega"

vedi letture

La Juve non convince col Bologna e fa bene stasera: cosa succede? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che al termine della gara vinta 2-0 contro la Fiorentina ha risposto così: "Il calcio l'ha inventato il diavolo, si gioca ma non si spiega. Col Bologna abbiamo commesso l'errore di voler prendere subito la palla, non avendo pazienza. Senza avere una fase difensiva compatta come stasera. L'avevamo un po' tralasciata, stavamo lavorando sullo sviluppo della trama. Stasera abbiamo rifatto una partita giusta, da squadra esperta. La Fiorentina gioca bene, se lasci campo possono fare male perché hanno tecnica. Tra le cose da fare meglio nel primo tempo: fare scelte migliori nell'ultimo passaggio, bisogna essere più bravi".