Juventus, Allegri: "Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai passato il turno"

Prima della sfida contro il Benfica, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Stasera sarà bella come tutte le partite di calcio. E' una serata di sport, la Champions, va giocata al meglio sperando di fare risultato che è l'unica cosa che conta".

Come si prepara la sfida col Benfica?

Giocare contro i portoghesi è sempre molto difficile, dobbiamo fare un'ottima fase offensiva ma dobbiamo essere bravi nella nostra metà campo come nelle ultime due gare non siamo stati

Trasformare la delusione di domenica?

"Bisogna trasformarla perché è un dato di fatto che è successo ma è il bello del calcio perché in un attimo da una serata entusiasmante, da una soddisfazione di aver ribaltato la situazione abbiamo avuto una delusione".

Ha perso contro squadre del livello del Benfica. L'ha preparata pensando a quelle sfide?

"Siamo caduti negli ottavi e nei quarti. Speriamo stasera di far meglio. E' una partita importante ma non decisiva. Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai passato il turno. Devi fare 10 punti".

Cosa ha detto a Rui Costa?

"Ci siamo divertiti a parlare tecnicamente dei giocatori. Ma è una cosa che rimane fra me e lui".