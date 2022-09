Juventus, Allegri: "Prestazione brutta anche in caso di pareggio. Adesso serve solo lavorare"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato la brutta sconfitta interna contro il Benfica in Champions League attraverso i microfoni di SkySport: "Difficile da spiegare quanto è accaduto, ma dopo il 2-1 la gara è finita. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio. Adesso non serve parlare, ma solo lavorare e pensare al campo. Alla squadra ho detto che nel calcio questi momenti capitano e bisogna uscirne da collettivo. In Champions è dura, ma non è chiusa. Capisco il momento di difficoltà che vive la squadra; in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutto. Preoccupato? Non dobbiamo pensare alle preoccupazioni, bisogna solo fare."