Live TMW Juventus, Allegri: "Vlahovic è dispiaciuto. Champions? Mancano sette punti"

20.35 - La Juventus pareggia il derby della Mole e allunga la striscia negativa in trasferta, con cinque gare esterne di fila senza vittorie. Vlahovic si divora due volte il vantaggio nel primo tempo, mentre nella ripresa viene fuori il Toro. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Le dispiace non aver vinto?

"Siamo dispiaciuti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa ci siamo abbassati ma abbiamo avuto situazioni che dovevamo sfruttare meglio e chiudere l'azione. Abbiamo concesso una grande occasione al Toro nel finale. Yildiz si è fatto saltare addosso da Lazaro. Sapevamo le difficoltà, il Toro è in lotta per l'Europa e ha una grande difesa. Dobbiamo guardare in avanti e pensare al Cagliari"

Serviva di più dall'attacco?

"Dusan ha avuto occasioni e non ha segnato, è dispiaciuto"

Quanti punti mancano per la Champions?

"L'importante è entrarci. Proviamo a fare più punti possibili. Venerdì andiamo a Cagliari e poi cercheremo la finale. Credo che servano ancora sette punti"

Punto guadagnato o due persi?

"E' un punto...Lo accettiamo. C'è sempre il dispiacere per non averne fatti tre, ma se non avessimo perso quelle partite saremmo stati messi meglio. Oggi ce lo prendiamo, dobbiamo migliorare delle cose"

Giocare con Chiesa e Yildiz con Vlahovic è possibile?

"Può essere una soluzione valida, ma in questo momento l'obiettivo è talmente importante che fare esperimenti sarebbe rischioso. Oggi potevo anche mettermi così, ma abbiamo un nostro equilibrio. E' un anno che abbiamo questo equilibrio e bisogna continuare così"

