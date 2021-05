Juventus, anche il futuro di Morata è legato alla Champions: senza non verrà confermato

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, al possibile approdo in Champions non sarebbe legato solo il futuro juventino di Cristiano Ronaldo ma anche quello del compagno di reparto Alvaro Morata. I bianconeri stanno valutando il rinnovo del prestito che ha un costo di 10 milioni di euro, ma nel caso in cui non dovesse arrivare un posto tra le prime quattro, potrebbero anche decidere di non trattenere ulteriormente l'attaccante spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid.