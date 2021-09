Juventus, Bonucci : "Nel 2016 vicino al City. Ho parlato con Guardiola anche l'anno scorso"

Leonardo Bonucci è stato vicino a vestire la maglia del Manchester City. È lo stesso difensore della Juventus a rivelarlo nel corso di un'intervista concessa a The Athletic: "Sognavo di essere allenato da Guardiola. Nel 2016 sono stato vicinissimo al City, era praticamente tutto fatto poi però la Juventus decise di non vendermi. Lo scorso anno ho parlato di nuovo con Pep, mi voleva con lui al City, ma io gli ho detto che la Juventus è casa mia. Qua sono felice, volevo recuperare il terreno perso andando al Milan per una stagione. Tornare ad essere un simbolo della Juventus è un'emozione unica".