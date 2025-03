Juventus, Bremer saluta Motta: "Grazie mister, ti auguro veramente il meglio per il futuro"

vedi letture

Il difensore della Juve Gleison Bremer ha voluto salutare mister Thiago Motta, esonerato nella giornata di ieri dal ruolo di allenatore: "Grazie mister, a te e a tutto il tuo staff. Vi auguro veramente il meglio per il futuro".

Così Thiago Motta ha salutato il mondo Juventus con un comunicato all'Ansa e riportato poi integralmente dai canali ufficiali bianconeri: "Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro".

Il comunicato ufficiale della Juve

"Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento".