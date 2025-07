Sancho, ieri l'agente era a Torino. Per vederlo alla Juventus c'è un ultimo nodo da sciogliere

La Juventus stringe ancora per Jadon Sancho. In attesa di capire che sistemazione trovare per Nico Gonzalez, i bianconeri stanno portando avanti fitti colloqui con il Manchester United per limare i dettagli e accogliere il colpo di peso per il reparto avanzato dopo l'approdo di Jonathan David e la probabile permanenza (o il probabile ritorno che dir si voglia) di Francisco Conceicao.

Tuttosport oggi in edicola parla di contatti ormai quotidiani fra Juventus, Manchester United ed entourage di Jadon Sancho, tanto che nella giornata di ieri, mercoledì 16 luglio, il nigeriano Emeka Obasi, agente dell’esterno inglese, si sarebbe presentato a Torino.

Si parla di una trattativa sempre più ben oliata, mancano però da limare alcuni dettagli per vederlo giocare in bianconero. Dettagli che non riguardano l’accordo tra la Juventus e Sancho, visto che in questo caso c'è già un'intesa di massima per un quadriennale da circa 6 milioni più bonus. Lo stesso per quanto riguarda l'accordo fra i club: lo United sarebbe convinto ad accettare l'offerta pari a circa 17,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. L'ultimo nodo sarebbe legato alla buonuscita che il giocatore starebbe chiedendo per lasciare Manchester (una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro).