Juventus, Buffon: "Stasera occasione importante. Rinnovo? E' presto, vivo alla giornata"

vedi letture

A un giorno dal suo 43esimo compleanno, Gianluigi Buffon si appresta a difendere i pali della Juventus nel match contro la SPAL di Coppa Italia. Il portiere bianconero ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Vivo questo momento in maniera naturale. E' il corso ineluttabile degli anni e del tempo. Lo si accetta e l'importante è farsi trovare con entusiasmo ed energia".

Sei come Tom Brady, a 43 anni ancora in campo.

"Mi fa piacere perchè significa che non sono un'eccezione e che ogni tanti certi limiti sono solo dei luoghi comuni che qualcuno può sfatare"

Quanto vale stasera il passaggio del turno in Coppa Italia?

"Vale tanto perché è un'occasione importante per andare avanti in una competizione, giocare almeno due partite di alto livello contro una squadra che rispettiamo come l'Inter ed è un modo per misurarci e misurare le nostre ambizioni".

Lo scambio in campo fra Lukaku e Ibrahimovic?

"Sono cose che, come diciamo sempre, non dovrebbero succedere ma quando succedono sono cose che fanno parte di una tensione, di un momento magari di grande nervosismo che sfocia in un alterco e in parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave".

Proseguirai la tua avventura alla Juve anche l'anno prossimo?

"Non ci sto neanche pensando. Non ponetevi voi questa domanda. E' ancora presto e uno come me, a 43 anni, deve vivere alla giornata".