Juventus, buone notizie dall'Argentina: Nico Gonzalez in gol contro la Colombia

vedi letture

Buone notizie per la Juventus che nei giorni scorsi aveva temuto per l'infortunio patito da Nico Gonzalez nella prima sfida della sua Argentina in questa sosta per le Nazionali contro il Cile.

Nella sfida che si sta giocando in questi minuti a Barranquilla contro la Colombia, infatti, è andato in gol l'ex attaccante della Fiorentina. In apertura di ripresa, con risultato di 1-0 per i Cafeteros, Nico Gonzalez ha recuperato palla e col mancino segnato il gol del momentaneo 1-1 al portiere in uscita. Una testimonianza di buona forma da parte dell'argentino, dopo i fastidi al tallone della scorsa settimana, che sicuramente farà piacere anche a Thiago Motta.