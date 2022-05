Juventus, c'è l'intesa con Pogba. Ma non si sottovaluta il possibile approdo di Zidane al PSG

Non solo Angel Di Maria, la Juventus è vicina anche al ritorno di Paul Pogba. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il Polpo ha già dato l'ok ad uno stipendio ridotto rispetto al faraonico ingaggio che percepiva al Manchester United. I contatti con Pavel Nedved, grande regista dell'operazione, proseguono.

Incognita Zidane

In casa Juventus c'è grande fiducia, ma i dirigenti bianconeri non danno nulla per scontato. E sarà cosi fino a quando non sarà definito il futuro di Zinedine Zidane. Se l'ex Real dovesse accettare la corte del PSG, farebbe di tutto per portare a Parigi il centrocampista francese. E per il Polpo sarebbe forte la tentazione di essere allenato dal suo idolo.