Juventus, Cambiaso fa gola a mezza Europa. Il Barcellona mette sul piatto Araujo
La Juventus continua a muoversi su più tavoli in vista della nuova stagione, ma prima di affondare il colpo sui principali obiettivi di mercato dovrà sistemare alcuni conti. Come riportato da Tuttosport, in casa bianconera resta centrale il tema delle uscite, con Andrea Cambiaso che continua ad attirare l'interesse di diversi top club europei.
Sul laterale italiano si sono mossi nelle ultime settimane sia il Chelsea che il Barcellona. I catalani starebbero valutando la possibilità di inserire Ronald Araujo all'interno di una possibile trattativa, ma la dirigenza juventina sembra orientata soprattutto a monetizzare. L'obiettivo è infatti quello di generare plusvalenze importanti entro la fine del mese per alleggerire la situazione economica e avere maggiore margine operativo sul mercato in entrata.