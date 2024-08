Juventus, canale con la Fiorentina: McKennie per Nico Gonzalez? C'è un ostacolo

La priorità della Juventus sul mercato non è l'attaccante. A Thiago Motta servono soprattutto un difensore (il nome più caldo è quello di Jean-Clair Todibo) e un centrocampista (il grande desiderio resta Teun Koopmeiners), per questo in attacco si lavorerà un po' di fantasia. Il caso più eclatante è quello di Karim Adeyemi: piace eccome dalle parti di Torino, ma il Borussia Dortmund ha alzato il muro intorno al suo talento offensivo. E, così, di fronte a un richiesta che si attesta intorno ai 50 milioni di euro, Giuntoli pare costretto a volgere lo sguardo altrove, nonostante un’intesa di massima già raggiunta con l’entourage del tedesco per un contratto pluriennale da 4 milioni all’anno più bonus.

Nelle ultime ore sono in costante ascesa le quotazioni di Nico Gonzalez, in virtù anche di un canale di comunicazione aperto e fluido con la Fiorentina. In viola si è già trasferito Kean e l’attaccante potrebbe non essere l’unico a compiere la tratta questa estate. E proprio intorno a questo punto si arrocca la vicenda.

Palladino è alla ricerca di un paio di centrocampisti, e il gradimento nei confronti di Weston McKennie (i suoi agenti saranno in Italia tra pochi giorni) non è un mistero, ma l’americano non è l’unico profilo preso in considerazione dalle parti del Viola Park. Il problema riguarda lo stipendio percepito dal texano alla Juventus, ma si trovasse una quadra - anche attraverso un po’ di fantasia, appunto - diventerebbe più semplice inserire nei discorsi anche l’attaccante argentino. A maggior ragione alla luce dell’accelerata della Fiorentina, in queste ore, per provare a mettere le mani su Gudmundsson. A riportare la notizia è Tuttosport.