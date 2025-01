Juventus, casting per la difesa: Brassier e Kristensen nomi nuovi nel mirino di Giuntoli

vedi letture

Previste a breve delle novità nella difesa della Juventus. Con la cessione di Cambiaso al Manchester City, infatti, potrebbero arrivare soldi freschi da investire in un paio di centrali che possano colare l'assenza per infortunio di Bremer e dare respiro a Gatti e Kalulu. Tuttosport fa il punto della situazione, indicando Hancko e Araujo come bersagli grossi ma al momento piste poco percorribili: il primo è più un'opzione per giugno, il secondo potrebbe restare a Barcellona con tanto di rinnovo.

Piace anche Danso del Lens, le cui caratteristiche però non sono esattamente in linea con il calcio di Thiago Motta. Decisamente più funzionale Tomori, che si integrerebbe alla grande con Kalulu visto il comune passato al Milan. Situazione però non semplice, perché anche i rossoneri sono alle prese con degli intricati incastri di mercato.

La dirigenza juventina ha dunque individuato altri due profili che potrebbero fare al caso di Motta. Il primo è Lilian Brassier, di proprietà del Marsiglia ma in prestito al Brest. Difensore duttile che sa giocare sia da centrale e anche sulla fascia sinistra (posizione dove giostrava Cabal e dove è stato adattato McKennie). L'altro nome nuovo è quello di Thomas Kristensen, in forza dell'Udinese dove si destreggia anche sulla fascia destra oltre che da centrale. Nella scorsa stagione, è stato tra i migliori nella vittoria dei friulani proprio allo Stadium: prestazione che non è passata di certo inosservata.