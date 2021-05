Juventus, Chiellini pronto a rinnovare: presto una chiamata di Andrea Agnelli

Rinnovo possibile per Giorgio Chiellini. Potrebbero essere giorni importanti per il difensore della Juventus, pronto ad affrontare l’Europeo con la maglia della nazionale italiana. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe cauto ottimismo circa la possibilità di vedere il centrale ancora in bianconero per la prossima stagione. La chiamata di Andrea Agnelli non è ancora arrivata ma l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri potrebbero cambiare gli scenari. Si andrebbe verso il prolungamento di una stagione con l’ingaggio ritoccato verso il basso che per il calciatore non è mai stato un problema, vista la sua volontà di continuare la maglia della Juve.