Juventus, Chiellini: "Se vogliamo vincere lo scudetto queste sono le partite importanti"

Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Sampdoria-Juventus, ha parlato Giorgio Chiellini, capitano della Juventus: “Stiamo tutti bene, sia io che la squadra e come sempre ogni tre giorni siamo in campo. Oggi sarà molto difficile, conosciamo bene sia la Samp che l’allenatore e sappiamo cosa ci aspetterà. Per noi è una prova importante di continuità e di maturità. Abbiamo fatto un buon gennaio ma se vogliamo vincere queste sono le partite in cui dobbiamo dimostrare di aver intrapreso la strada gusta e dare continuità che nei primi mesi è mancata. Ranieri lo conosciamo e lo apprezziamo, è un allenatore che dà solidità alla squadra, ha idee chiare e la squadra lo segue con grande abnegazione. Non sono solo un muro perchè hanno giocatori di qualità in fascia e davanti. E’ una partita molto insidiosa, non dobbiamo accontentarci”.

Cosa dirai a Quagliarella?

"Non si può dire. Una parolaccia (ride, ndr)".