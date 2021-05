Juventus, Chiellini "tifa" Allegri: col suo ritorno, il rinnovo sarebbe praticamente scontato

Dal ritiro della Nazionale in Sardegna Giorgio Chiellini aspetta fiducioso che si faccia chiarezza in casa Juventus sulla situazione allenatore. Finora la Juventus non ha presentato al difensore nessuna offerta di rinnovo per un altro anno del contratto che andrà in scadenza il 30 giugno, il segnale che il club non sembra intenzionato a proseguire il legame con il capitano dopo 17 anni. Ma secondo Tuttosport, il ritorno di Allegri potrebbe cambiare lo scenario, con il livornese pronto a spingere affinché la società riconfermi il capitano anche per la prossima stagione. Soluzione che renderebbe strafelice il giocatore.