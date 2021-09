Juventus, Chiesa: "Nelle giovanili della Fiorentina giocavo poco, ho anche pensato di smettere"

vedi letture

Nella lunga intervista concessa al Daily Telegraph, l'esterno della Juventus Federico Chiesa, racconta di essere stato vicino a lasciare il calcio quando era un ragazzino: "Spesso non giocavo nelle giovanili della Fiorentina ed ho spesso pensato di smettere e provare a fare altro. L'aiuto della mia famiglia mi ha spinto ad allenarmi più duramente per far sviluppare il mio corpo perché ero davvero piccolo e magro".