Juventus, Chiesa: "Sono stati dieci mesi infiniti. Ora sfrutterò la sosta per aiutare a gennaio"

vedi letture

Federico Chiesa, jolly offensivo della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro la Lazio: “È bello anche essere di nuovo qua e parlare con la stampa, tornare alla routine di prima. Sono stati dieci mesi quasi infiniti per me, ad agosto sembrava vicino il traguardo, invece ho avuto nuovi problemi che hanno ritardato il mio ritorno. Agosto è stato un mese difficilissimo, ma con le persone che mi vogliono bene accanto ne sono uscito. Poi ci sono voluti altri due mesi per riprendere confidenza con il campo e un mese in cui ho ripreso ad allenarmi con la squadra fino alla convocazione contro il PSG”.

Come sfrutterà questa sosta?

“Mi avrebbe fatto sicuramente più piacere partecipare al Mondiale, ma sfrutterò questa sosta per fare il ritiro che non ho fatto ad agosto. Per me sarà come riprendere in estate per poi dare una mano alla squadra a gennaio. La mia voglia di rientrare era così forte che il PSG è stato quasi inaspettato. Ci ho messo un po’ di più perché sono stato fermo tanto. Non abbiamo passato un bel periodo come squadra, soprattutto in Champions, ma penso che in campionato ci siamo rimessi a posto. Da gennaio si vedrà cosa riusciamo a fare”.

Come ha vissuto dallo spogliatoio questa risalita?

“Credo che abbiamo un gruppo di ragazzi fantastici che vogliono mettersi a disposizione per il mister, penso che da qui in avanti ci aspetterà un grande futuro. Ci siamo tirati fuori da un momento veramente brutto, abbiamo dimostrato di venirne fuori. Penso che la cosa più importante sia la coesione all’interno di questo gruppo. Volevamo venirne fuori perché la Juventus non meritava di presentarsi così in campo”.

Nel 3-5-2 tutta fascia o punta?

“Credo di aver mostrato sulla fascia il mio miglior calcio, poi in queste partite ho giocato anche punta. Sono stato molto felice di trovarmi in quella zona che è quella che mi appartiene di più”.