Juventus, con lo Spezia torna Danilo: dubbio Arthur, Morata spera nella convocazione

Martedì sera sarà ancora campionato. Dopo il pareggio in casa del Verona, la Juventus tornerà all’Allianz Stadium per sfidare lo Spezia di Vincenzo Italiano. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrebbe ritrovare diversi giocatori in vista della gara contro gli Aquilotti liguri. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe ancora prematuro sbilanciarsi sull’eventuale ritorno di Arthur in mezzo al campo. In caso di nuovo forfait si pensa all’impiego del giovane Fagioli. In difesa invece tornerà dopo la squalifica Danilo mentre in attacco si andrà decisi sempre verso la coppia Ronaldo-Kulusevski. Spera in un ritorno fra i conocati Alvaro Morata. Lo spagnolo, chiaramente, se venisse arruolato partirebbe dalla panchina.