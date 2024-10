Juventus, costola incrinata per Koopmeiners: contro il Cagliari non riusciva a respirare

La Juventus è alle prese con un altro infortunio, dopo quello che ha tolto a Thiago Motta Gleison Bremer per praticamente tutta la stagione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella sua edizione online, Teun Koopmeiners dovrà infatti essere valutato per la sfida contro la Lazio alla ripresa dalla sosta. Il centrocampista olandese ha dovuto infatti abbandonare il campo nell'intervallo della sfida contro il Cagliari a causa di un problema al costato e gli esami hanno evidenziato una costola incrinata, che impediva al giocatore di respirare durante la partita.

Il comunicato della Federazione olandese.

"Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. Gli esami medici hanno dimostrato che le prossime partite di Nations League saranno troppo ravvicinate per permettergli di essere a disposizione".

Da valutare.

Ora Koopmeiners osserverà qualche giorno di riposo, poi la ripresa dipenderà dal dolore che proverà. Allo stato attuale, la sua presenza contro la Lazio è in fortissimo dubbio e rischia di aggiungersi, nella zona della tre quarti, a quelle di Conceicao, che dopo l’espulsione di domenica sarà squalificato per un turno, e di Nico Gonzalez, fermo fino a novembre per un infortunio muscolare. Sono assenti da settimane anche il giovane Adzic e Milik, recentemente operato al ginocchio. Motta spera di recuperare Weah, out da due settimane per una distorsione alla caviglia, altrimenti come esterni offensivi non gli resterebbe che Mbangula, oltre alla possibilità di avanzare Cambiaso. Oltre a questo non ci sarà chiaramente neanche Bremer.