Juventus, Cristiano Ronaldo: "Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me"

vedi letture

Attraverso il proprio account Instagram, il fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo ha lanciato un altro messaggio ai suoi tifosi: "Non sono io a inseguire i record, sono loro a inseguire me", ha scritto CR7. Ricordiamo che il lusitano nel week-end ha superato il primato di gol in carriera di Pelé con 770 gol segnati in totale.